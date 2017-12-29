Саакашвили оценил вероятность возвращения ему украинского гражданства при Порошенко

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что ему не удастся добиться возвращения украинского гражданства, пока президентом Украины является Пётр Порошенко. Об этом он сказал в эфире телеканала News One.

«Во время Порошенко — вряд ли. Но я уверен, что как только мы сменим власть на Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство. Потому что он лишил меня его абсолютно незаконно, с нарушением всех правил», — заявил Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что, согласно опросам, большинство украинцев не поддерживают лишение его гражданства.

Ранее адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление о совершении уголовного преступления в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) из-за лишения политика гражданства.

В июле Михаил Саакашвили, находившийся тогда за рубежом, был лишён украинского гражданства.