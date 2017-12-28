На заседании депутатов в Киевской области украинский гимн был прерван российским

На заседании горсовета Ирпеня Киевской области украинский гимн был прерван отрывком из российского. Об этом написал в Facebook мэр города Владимир Карплюк.

«Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России», — написал он.

По его словам, флешку с гимном подменили «оппоненты городской власти», чтобы спровоцировать конфликт. Карпюк добавил, что уже подал обращение в СБУ по данному факту.

Он отметил, что после инцидента депутаты спели гимн без музыкального сопровождения.