На заседании депутатов в Киевской области украинский гимн был прерван российским

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На заседании горсовета Ирпеня Киевской области украинский гимн был прерван отрывком из российского. Об этом написал в Facebook мэр города Владимир Карплюк.

«Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России», — написал он.

По его словам, флешку с гимном подменили «оппоненты городской власти», чтобы спровоцировать конфликт. Карпюк добавил, что уже подал обращение в СБУ по данному факту.

Он отметил, что после инцидента депутаты спели гимн без музыкального сопровождения.

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Украина
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