«Нафтогаз»: решение суда по делу с «Газпромом» позитивно скажется на курсе гривны

Принятое Стокгольмским арбитражем решение в рамках спора между НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Газпром» позитивно скажется на платёжном балансе Украины и курсе национальной валюты. Об этом заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Газпром» платит нам за транзит в два-три раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа ... В госбюджете будут деньги, чтобы платить зарплаты и пенсии бюджетникам, а также на выплату субсидий для всех, кто не может оплатить полный счёт за коммуналку», — заявил Витренко.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что полное удовлетворение судом требований компании к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение Стокгольмского арбитража говорит о победе «Нафтогаза» над «Газпромом» по контракту на поставку газа.