В Госдуме назвали условие для возможного возвращения России в СЦКК
По его словам, западным странам необходимо добиваться реального выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям, а не ограничиваться пустыми призывами, передаёт РИА Новости.
«Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров», — отметил депутат.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT совместное заявление двух политиков.