В Госдуме назвали условие для возможного возвращения России в СЦКК

Для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) необходимо прекращение провокаций со стороны Киева. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, западным странам необходимо добиваться реального выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям, а не ограничиваться пустыми призывами, передаёт РИА Новости.

«Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров», — отметил депутат.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT совместное заявление двух политиков.