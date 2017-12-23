В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка по запросу России
Как сообщает ведомство, обращение России об объявлении Яценюка в розыск по линии Интерпола было признано необоснованным.
«Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — говорится в заявлении.
Отмечается, что международная организация уголовной полиции «определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка».
Ранее стало известно, что Яценюк был задержан в аэропорту Женевы по запросу России.
По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, вскоре его отпустили.
В конце апреля Яценюк выразил уверенность, что Россия не добьётся его ареста.