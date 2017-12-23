В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка по запросу России

Никаких препятствий для передвижения по миру бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по линии Интерпола не существует. Об этом заявили в пресс-службе украинского МВД.

Как сообщает ведомство, обращение России об объявлении Яценюка в розыск по линии Интерпола было признано необоснованным.

«Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — говорится в заявлении.

Отмечается, что международная организация уголовной полиции «определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка».

Ранее стало известно, что Яценюк был задержан в аэропорту Женевы по запросу России.

По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, вскоре его отпустили.

В конце апреля Яценюк выразил уверенность, что Россия не добьётся его ареста.