Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря политика Ольгу Лаппо.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — отметила она, добавив, что причиной произошедшего стало то, что Яценюка обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне.

Уточняется, что вскоре его отпустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

27 марта суд города Ессентуки заочно арестовал Яценюка.

Также Следственный комитет сообщал о намерении добиваться привлечения Арсения Яценюка к уголовной ответственности за участие в столкновениях на территории Чечни в 1994—1995 годах.