Глава МИД Украины исключил компромиссы с Россией по вопросу территорий
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«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», — цитирует его пресс-служба МИД Украины.
Сибига подчеркнул, что Киеву нужна «геополитическая определённость» как части евро-атлантического сообщества.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Киев планирует объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией.
Журнал The Spectator также отмечал, что конфликт на Украине движется к созданию демилитаризованной зоны.