Глава МИД Украины исключил компромиссы с Россией по вопросу территорий

Глава МИД Украины Андрей Сибига на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ исключил компромиссы с Россией по вопросу территорий.

«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», — цитирует его пресс-служба МИД Украины.

Сибига подчеркнул, что Киеву нужна «геополитическая определённость» как части евро-атлантического сообщества.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Киев планирует объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией.

Журнал The Spectator также отмечал, что конфликт на Украине движется к созданию демилитаризованной зоны.