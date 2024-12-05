Глава МИД Украины исключил компромиссы с Россией по вопросу территорий

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Глава МИД Украины Андрей Сибига на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ исключил компромиссы с Россией по вопросу территорий.
Глава МИД Украины исключил компромиссы с Россией по вопросу территорий
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«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», — цитирует его пресс-служба МИД Украины.

Сибига подчеркнул, что Киеву нужна «геополитическая определённость» как части евро-атлантического сообщества.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Киев планирует объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией.

Журнал The Spectator также отмечал, что конфликт на Украине движется к созданию демилитаризованной зоны.

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