СВР: Украину между собой могут поделить Румыния, Польша, ФРГ и Британия
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Об этом РИА Новости заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания», — отметили в СВР.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что западные страны планируют ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев.