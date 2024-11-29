Запад может поделить Украину между Румынией, Польшей, ФРГ и Британией для решения своих задач.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания», — отметили в СВР.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что западные страны планируют ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев.