В Херсонской области за сутки человек погиб и шесть ранены из-за обстрелов ВСУ
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«В населённом пункте Коханы в результате обстрела ВСУ погибла женщина. В Новой Каховке двое мужчин получили ранения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ещё два человека ранены в Голой Пристани и Левых Сагах. Также из-за атаки беспилотника ВСУ в Алёшках двое мужчин получили ранения.
16 июля четыре человека получили ранения в результате обстрела украинской армией города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области.