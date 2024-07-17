В Херсонской области за сутки человек погиб и шесть ранены из-за обстрелов ВСУ

Один человек погиб, шестеро получили ранения за сутки из-за обстрелов и атак дронов ВСУ по левому берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«В населённом пункте Коханы в результате обстрела ВСУ погибла женщина. В Новой Каховке двое мужчин получили ранения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ещё два человека ранены в Голой Пристани и Левых Сагах. Также из-за атаки беспилотника ВСУ в Алёшках двое мужчин получили ранения.

16 июля четыре человека получили ранения в результате обстрела украинской армией города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области.