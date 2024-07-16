В Белгородской области пострадали четыре человека при обстреле ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в Шебекине пострадали три человека.
«У одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, ещё у одного — оскольчатый перелом челюсти», — уточнил губернатор.
В Новой Таволжанке ранен мужчина. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим, подчеркнул Гладков.
Ранее глава Белгородской области заявил, что около 2,5 тыс. жителей региона находятся в пунктах временного размещения.