В Белгородской области пострадали четыре человека при обстреле ВСУ

Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинской армии города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в Шебекине пострадали три человека.

«У одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, ещё у одного — оскольчатый перелом челюсти», — уточнил губернатор.

В Новой Таволжанке ранен мужчина. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим, подчеркнул Гладков.

Ранее глава Белгородской области заявил, что около 2,5 тыс. жителей региона находятся в пунктах временного размещения.