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В Белгородской области пострадали четыре человека при обстреле ВСУ

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Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинской армии города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области.
В Белгородской области пострадали четыре человека при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в Шебекине пострадали три человека.  

«У одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, ещё у одного — оскольчатый перелом челюсти», — уточнил губернатор.

В Новой Таволжанке ранен мужчина. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим, подчеркнул Гладков. 

Ранее глава Белгородской области заявил, что около 2,5 тыс. жителей региона находятся в пунктах временного размещения.

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