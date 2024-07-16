Гладков: около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 2,5 тыс. жителей региона находятся в пунктах временного размещения.

Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

По словам Гладкова, из них 1,5 тыс. находятся в Белгородской области, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Карачаево-Черкесии и во Владимире.

«Ещё 100 человек отправим в ближайшее время», — добавил Гладков.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 млрд рублей регионам, обеспечивающим приём беженцев с Украины и вынуждено покинувших своё жильё россиян.

Также сообщалось, что в Белгородской области открылся ПВР для жителей освобождённых сёл Харьковской области.