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Гладков: около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 2,5 тыс. жителей региона находятся в пунктах временного размещения.

Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

По словам Гладкова, из них 1,5 тыс. находятся в Белгородской области, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Карачаево-Черкесии и во Владимире.

«Ещё 100 человек отправим в ближайшее время», — добавил Гладков.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 млрд рублей регионам, обеспечивающим приём беженцев с Украины и вынуждено покинувших своё жильё россиян.

Также сообщалось, что в Белгородской области открылся ПВР для жителей освобождённых сёл Харьковской области.

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