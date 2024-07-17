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Постпред при ОЗХО: Россия предоставит данные о применении Киевом химоружия

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Российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что Москва в скором времени представит развёрнутые сведения о применении Украиной химического оружия.
Постпред при ОЗХО: Россия предоставит данные о применении Киевом химоружия
  • AP

Тарабрин подчеркнул, что случаи использования Киевом химоружия фиксируются.

«В ближайшее время мы предоставим техсекретариату ещё более конкретную и развёрнутую дополнительную информацию на этот счёт», — его слова передаёт РИА Новости.

Тарабрин отметил, что представительство регулярно доводит до сведения ОЗХО материалы Минобороны России. 

Ранее он рассказал, что страны Запада собираются обвинить Москву в применении химоружия. 

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