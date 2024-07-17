Постпред при ОЗХО: Россия предоставит данные о применении Киевом химоружия

Российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что Москва в скором времени представит развёрнутые сведения о применении Украиной химического оружия.

Тарабрин подчеркнул, что случаи использования Киевом химоружия фиксируются.

«В ближайшее время мы предоставим техсекретариату ещё более конкретную и развёрнутую дополнительную информацию на этот счёт», — его слова передаёт РИА Новости.

Тарабрин отметил, что представительство регулярно доводит до сведения ОЗХО материалы Минобороны России.

Ранее он рассказал, что страны Запада собираются обвинить Москву в применении химоружия.