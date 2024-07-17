В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека
- РИА Новости
Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.
«Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в районную больницу.
Ранее ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области.