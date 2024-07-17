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В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

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В Суджанском районе Курской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека.
В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

«Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в районную больницу.

Ранее ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области.

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