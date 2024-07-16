ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области
- © Настоящий Гладков/Telegram
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил губернатор.
Отмечается, что село Ясные Зори Белгородского района было обстреляно из РСЗО. В результате повреждения получили два корпуса сельскохозяйственного предприятия.
В селе Новопетровка Валуйского городского были повреждены два домовладения из-за атаки БПЛА.
В городе Шебекино украинский дрон атаковал сельхозпредприятие.
Ранее стало известно о том, что с начала СВО в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей.