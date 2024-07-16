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ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

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Украинские войска атаковали три населённых пункта в Белгородской области.
ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области
  • © Настоящий Гладков/Telegram

Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил губернатор.

Отмечается, что село Ясные Зори Белгородского района было обстреляно из РСЗО. В результате повреждения получили два корпуса сельскохозяйственного предприятия.

В селе Новопетровка Валуйского городского были повреждены два домовладения из-за атаки БПЛА.

В городе Шебекино украинский дрон атаковал сельхозпредприятие.

Ранее стало известно о том, что с начала СВО в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей.

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