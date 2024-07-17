Офицер Воробей рассказал, как бойцы подбили «жирную цель» в районе Урожайного

Российские бойцы продолжают зачистку Урожайного в ДНР, противник отошёл в направлении Макаровки и Благодатного, сообщил спецкор RT Александр Пискунов.

Офицер с позывным Воробей рассказал ему, что хоть участок и сложный, ситуация развивается в пользу ВС России.

«Противник не теряет надежду вернуть утраченные позиции, держим оборону, стараемся не допустить прорыва противника... Задачу будем вести до конца», — сказал военный.

На видео показано, как штурмовые группы продвинулись до центра Урожайного, где установили российский флаг (момент на видео на 01:07). Финальный штурм провела 40-я бригада МП ТОФ вместе с другими подразделениями группировки «Восток».

Воробей отметил, что на том же направлении фронта за пару дней до взятия Урожайного подбили «жирную цель».

«Отправили свои средства беспилотные, разведали, нашли. Сначала думали, что это танк, — стоял в лесопосадке... Подождали... начал выходить из посадки и занимать огневую позицию. Оказывается, это была САУ 2С22, которая называется «Богдана» у них здесь. Мы передаём команду своим огневым подразделениям, система 2С5 (самоходка «Гиацинт-С». — RT) выполнила задачу великолепно — с первого раза поразила цель», — сообщил собеседник.

14 июля ВС России освободили населённый пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток», вручил госнаграды отличившимся бойцам и пообщался с офицерами.