Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что подрывы Крымского моста являются военными преступлениями без срока давности.

«Произошедшие теракты — это военное преступление, которому нет никаких оправданий и у которого нет срока давности», — заявил депутат в беседе с РИА Новости.

По его словам, всех причастных к терактам, которые подняли руки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, установят и привлекут к ответственности.

Они получат суровое наказание вне зависимости от того, сколько пройдёт времени, добавил Шеремет.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что скоро планируется начать подсчёт ущерба от терактов на Крымском мосту.

Также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крымский мост остаётся «недостижимой целью» для Киева.