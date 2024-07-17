Слуцкий заявил, что Крымский мост надёжно защищён
По его словам, он остаётся «недостижимой целью для террористического режима Зеленского».
Также Слуцкий отметил, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры и уникальной транспортной артерией.
«И любые атаки на мост — акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России», — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил об усилении досмотров на подъездах к Крымскому мосту.
Также поступала информация, что вокруг Азовского моря построят кольцевую автодорогу к 2028 году.