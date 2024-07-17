Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крымский мост надёжно защищён.

По его словам, он остаётся «недостижимой целью для террористического режима Зеленского».

Также Слуцкий отметил, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры и уникальной транспортной артерией.

«И любые атаки на мост — акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил об усилении досмотров на подъездах к Крымскому мосту.

Также поступала информация, что вокруг Азовского моря построят кольцевую автодорогу к 2028 году.