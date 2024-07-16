«СТРАНА.ua»: на депутата Рады Безуглую написали заявление в СБУ
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на свою коллегу... Безуглую из-за разглашения ею информации с закрытого заседания комитета (Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. — RT)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Марьяну Безуглую внесли в базу украинского «Миротворца» за дискредитацию власти и руководства ВСУ.
Безуглая прокомментировала внесение её в базу «Миротворца».