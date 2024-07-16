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«СТРАНА.ua»: на депутата Рады Безуглую написали заявление в СБУ

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Депутат Верховной рады Украины Фёдор Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады Марьяну Безуглую.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на свою коллегу... Безуглую из-за разглашения ею информации с закрытого заседания комитета (Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. — RT)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Марьяну Безуглую внесли в базу украинского «Миротворца» за дискредитацию власти и руководства ВСУ.

Безуглая прокомментировала внесение её в базу «Миротворца».

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