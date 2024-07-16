Депутат Рады Безуглая прокомментировала внесение её в базу «Миротворца»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая прокомментировала внесение её в базу «Миротворца».

«Получила аккаунт в базе «Миротворец» за дискредитацию ВСУ (генералов) на фоне растущей поддержки среди боевых подразделений... В один день Комитет по нацбезопасности прекратил существовать как уполномоченный на контроль и защиту граждан орган. Сегодня то же произошло с «Миротворцем». Новое время», — написала Безуглая в своём Telegram-канале.

Депутат неоднократно критиковала руководство ВСУ, заявляла о системных проблемах в украинской армии. 30 июня она подала заявление в Государственное бюро расследований на главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее сообщалось, что Марьяну Безуглую внесли в базу украинского «Миротворца» за дискредитацию власти и руководства ВСУ.