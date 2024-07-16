Порошенко: власти Киева не принимают мер для восстановления электрогенерации
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«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесён в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в украинском парламенте.
Ранее Порошенко признал, что депутаты Верховной рады «прохлаждаются» под работающими кондиционерами, пока в стране сохраняется сложная ситуация с энергетикой.