Порошенко: власти Киева не принимают мер для восстановления электрогенерации

Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесён в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в украинском парламенте.

Ранее Порошенко признал, что депутаты Верховной рады «прохлаждаются» под работающими кондиционерами, пока в стране сохраняется сложная ситуация с энергетикой.