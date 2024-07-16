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Порошенко: власти Киева не принимают мер для восстановления электрогенерации

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Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Порошенко: власти Киева не принимают мер для восстановления электрогенерации
  • Gettyimages.ru

«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесён в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в украинском парламенте.

Ранее Порошенко признал, что депутаты Верховной рады «прохлаждаются» под работающими кондиционерами, пока в стране сохраняется сложная ситуация с энергетикой.

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