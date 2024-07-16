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Врач-хирург рассказал, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки

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Врач-хирург с 20-летним стажем Максим Мокин рассказал RT, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки: она дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага.
Врач-хирург рассказал, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки
  • RT

«Бабушка пошла добровольцем на фронт в 1942 году. Она подавала рапорты в несколько военкоматов. И ей в один день пришли две повестки на два разных фронта. В том конверте, который она открыла первым, был написан Ленинградский фронт. Туда она и отправилась», — рассказал Мокин.

Отмечается, что полгода он провёл в Подмосковье, был начальником медслужбы воинской части, лечил прибывших с СВО с боевыми ранениями. В мае 2023 года Мокина отправили в медицинское подразделение, которое оказывает первую медпомощь на Купянском направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа правительства России по оказанию социальной поддержки некоторым категориям участников специальной военной операции на Украине будет ускорена

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