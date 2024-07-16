Врач-хирург рассказал, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки

Врач-хирург с 20-летним стажем Максим Мокин рассказал RT, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки: она дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага.

«Бабушка пошла добровольцем на фронт в 1942 году. Она подавала рапорты в несколько военкоматов. И ей в один день пришли две повестки на два разных фронта. В том конверте, который она открыла первым, был написан Ленинградский фронт. Туда она и отправилась», — рассказал Мокин.

Отмечается, что полгода он провёл в Подмосковье, был начальником медслужбы воинской части, лечил прибывших с СВО с боевыми ранениями. В мае 2023 года Мокина отправили в медицинское подразделение, которое оказывает первую медпомощь на Купянском направлении.

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