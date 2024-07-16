Авария на энергообъекте привела к аварийным отключениям в ряде областей Украины

Из-за аварии на энергообъекте были применены аварийные отключения в нескольких областях Украины.

Об этом украинская компания «Укрэнерго» написала в Telegram-канале.

«Сегодня ночью произошёл выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные отключения были применены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях и подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Ранее аварийные отключения электроснабжения были введены в Николаевской области Украины.