Авария на энергообъекте привела к аварийным отключениям в ряде областей Украины
- AP
Об этом украинская компания «Укрэнерго» написала в Telegram-канале.
«Сегодня ночью произошёл выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился», — говорится в сообщении.
Уточняется, что аварийные отключения были применены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях и подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.
Ранее аварийные отключения электроснабжения были введены в Николаевской области Украины.