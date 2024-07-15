В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроснабжения
Аварийные отключения электроснабжения введены в Ингульском районе Николаевской области Украины.
- РИА Новости
Об этом сообщила энергетическая компания «Николаевоблэнерго».
Отмечается, что без электроэнергии остаются 7 тыс. бытовых потребителей и 398 юридических лиц.
Утром 15 июля сигнал воздушной тревоги объявили по всей территории Украины.
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