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Песков заявил о росте числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о росте числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией.
Песков заявил о росте числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с изданием Life.ru, говоря о недавнем опросе украинцев по поводу мирных переговоров, динамика мнений в данном вопросе меняется.

«Судя по всему, всё-таки динамика меняется. И постепенно людей, которые через весь этот ужас, который царит на Украине, будет больше склоняться к переговорным делам... наверняка будет достигнут», — подчеркнул он.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова сообщило, что 44% жителей Украины считают, что пришло время проводить мирные переговоры с Россией.

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