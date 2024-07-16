Пожар произошёл в Воронежской области из-за падения обломков украинского БПЛА

В результате падения обломков беспилотника ВСУ в посёлке городского типа Подгоренский Воронежской области загорелась сухая трава.

Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«По уточнённой информации оперативных служб, в результате падения обломков БПЛА минувшей ночью в пгт Подгоренский произошло возгорание сухой травы», — сообщил он.

К настоящему моменту пожар потушили.

По словам губернатора, из-за падения обломков один человек получил ранения.

Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в посёлке было временно нарушено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали четыре человека при обстреле ВСУ.