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Пожар произошёл в Воронежской области из-за падения обломков украинского БПЛА

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В результате падения обломков беспилотника ВСУ в посёлке городского типа Подгоренский Воронежской области загорелась сухая трава.
Пожар произошёл в Воронежской области из-за падения обломков украинского БПЛА
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«По уточнённой информации оперативных служб, в результате падения обломков БПЛА минувшей ночью в пгт Подгоренский произошло возгорание сухой травы», — сообщил он. 

К настоящему моменту пожар потушили. 

По словам губернатора, из-за падения обломков один человек получил ранения. 

Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в посёлке было временно нарушено электроснабжение. 

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали четыре человека при обстреле ВСУ. 

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