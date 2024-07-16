Пожар произошёл в Воронежской области из-за падения обломков украинского БПЛА
- РИА Новости
Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
«По уточнённой информации оперативных служб, в результате падения обломков БПЛА минувшей ночью в пгт Подгоренский произошло возгорание сухой травы», — сообщил он.
К настоящему моменту пожар потушили.
По словам губернатора, из-за падения обломков один человек получил ранения.
Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в посёлке было временно нарушено электроснабжение.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали четыре человека при обстреле ВСУ.