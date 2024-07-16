Украинские военнослужащие на нескольких участках фронта отравились после употребления минеральной воды и консервов, поставленных украинскими волонтёрами, при этом несколько из них скончались.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, летальные случаи зафиксированы на Харьковском направлении в районе населённого пункта Липцы.

«СБУ занялась расследованием всех этих случаев, однако никаких фактов, указывающих на Россию, выявить не удалось», — цитирует его РИА Новости.

Также сообщалось, что у тяжелораненых солдат ВСУ нелегально вырезают органы и продают на чёрном рынке.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в давлении на тех, кто говорит о проблемах в армии.