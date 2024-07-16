Марочко: боевики ВСУ скончались, отравившись консервами от волонтёров
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, летальные случаи зафиксированы на Харьковском направлении в районе населённого пункта Липцы.
«СБУ занялась расследованием всех этих случаев, однако никаких фактов, указывающих на Россию, выявить не удалось», — цитирует его РИА Новости.
Также сообщалось, что у тяжелораненых солдат ВСУ нелегально вырезают органы и продают на чёрном рынке.
Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в давлении на тех, кто говорит о проблемах в армии.