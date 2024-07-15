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Журналист Боуз: западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях на Украине

Журналист Боуз: СМИ Запада скрывают правду о ситуации на поле боя в зоне СВО

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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что СМИ на Западе скрывают от людей информацию о реальном развитии событий на поле боя в зоне спецоперации на Украине.
Журналист Боуз: западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях на Украине
  • AP

Об этом он написал в соцсети X.

«Западные СМИ никогда не сообщают о реальной ситуации на Украине, будь то сотни тысяч погибших украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, направленного на провалившуюся прокси-войну. И именно поэтому это делаю я», — написал он.

Журналист также привёл в пример уничтожение российскими ракетами «Искандер» немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, отмечая при этом, что деньги немецких налогоплательщиков тратятся впустую. 

Ранее обозреватель журнала National Interest Майя Карлин заявила, что большие потери танков на Украине ставят под сомнение затраты Пентагона на экспериментальную машину AbramsX.

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