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Merkur: Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения

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Издание Merkur.de заявляет, что немецкие власти тайно поставили киевскому режиму большую партию вооружения.
Merkur: Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения
  • Gettyimages.ru

«В конце июня и в начале июля Берлин почти тайно и незаметно направил на Украину ещё одну поставку военной помощи для ВСУ», — говорится в материале.

Уточняется, что в данную поставку вооружения вошли 39 танков из резервов немецкой военной промышленности и бундесвера.

Также военным киевского режима передали два мостоукладчика Biber, два инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре танка разминирования Wisent 1.

Ранее оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T производства ФРГ, РЛС TRML-4D и обслуживающий состав ВС Украины в Днепропетровской области.

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