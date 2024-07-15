Merkur: Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения
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«В конце июня и в начале июля Берлин почти тайно и незаметно направил на Украину ещё одну поставку военной помощи для ВСУ», — говорится в материале.
Уточняется, что в данную поставку вооружения вошли 39 танков из резервов немецкой военной промышленности и бундесвера.
Также военным киевского режима передали два мостоукладчика Biber, два инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре танка разминирования Wisent 1.
Ранее оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T производства ФРГ, РЛС TRML-4D и обслуживающий состав ВС Украины в Днепропетровской области.