«Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T и РЛС TRML-4D с обслуживающим составом ВСУ
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Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК производства Германии IRIS-T.
Кроме того, средствами объективного контроля подтверждено уничтожение радиолокационной станции TRML-4D и личного состава украинской армии, обслуживающего боевые машины комплекса.
13 июля армия России нанесла удар с помощью ОТРК «Искандер» по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ в Харьковской области. Двумя ракетами уничтожено около 20 единиц техники и до 120 украинских военнослужащих.