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«Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T и РЛС TRML-4D с обслуживающим составом ВСУ

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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T производства ФРГ, РЛС TRML-4D и обслуживающий состав ВС Украины в Днепропетровской области.
«Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T и РЛС TRML-4D с обслуживающим составом ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК производства Германии IRIS-T.

Кроме того, средствами объективного контроля подтверждено уничтожение радиолокационной станции TRML-4D и личного состава украинской армии, обслуживающего боевые машины комплекса.

13 июля армия России нанесла удар с помощью ОТРК «Искандер» по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ в Харьковской области. Двумя ракетами уничтожено около 20 единиц техники и до 120 украинских военнослужащих.

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