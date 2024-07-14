«Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T и РЛС TRML-4D с обслуживающим составом ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T производства ФРГ, РЛС TRML-4D и обслуживающий состав ВС Украины в Днепропетровской области.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК производства Германии IRIS-T.

Кроме того, средствами объективного контроля подтверждено уничтожение радиолокационной станции TRML-4D и личного состава украинской армии, обслуживающего боевые машины комплекса.

13 июля армия России нанесла удар с помощью ОТРК «Искандер» по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ в Харьковской области. Двумя ракетами уничтожено около 20 единиц техники и до 120 украинских военнослужащих.