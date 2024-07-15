Российские военные нашли и уничтожили в зоне СВО британскую САУ AS-90 ВСУ
Российские военные уничтожили британскую САУ AS-90 Вооружённых сил Украины в районе Ильинки в зоне СВО. Видео с уничтожением установки появилось в Telegram-канале Министерства обороны.
- РИА Новости
Удар по САУ противника нанесли военнослужащие «Южной» группировки войск.
Также в Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.
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