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Российские военные нашли и уничтожили в зоне СВО британскую САУ AS-90 ВСУ

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Российские военные уничтожили британскую САУ AS-90 Вооружённых сил Украины в районе Ильинки в зоне СВО. Видео с уничтожением установки появилось в Telegram-канале Министерства обороны.
Российские военные нашли и уничтожили в зоне СВО британскую САУ AS-90 ВСУ
  • РИА Новости

Удар по САУ противника нанесли военнослужащие «Южной» группировки войск.

Также в Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

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