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ERR: Эстония предложила России провести совместные измерения фарватера Нарвы

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МИД Эстонии предложил России провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарвы.
ERR: Эстония предложила России провести совместные измерения фарватера Нарвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал ERR.

«В своей ноте Эстония констатирует, что страны, похоже, по-разному понимают направление фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией. Поскольку условия в проточных водоёмах могут меняться в течение десятилетий из-за природных условий, Эстония предложила провести их совместные измерения», — говорится в публикации.

Дипломатическая нота посольству России в Таллине была направлена для того, чтобы решить разногласия относительно 25 фарватерных буёв, которые, по данным издания, Россия якобы сняла в ночь на 23 мая.

В Москве отметили, что буи находились в территориальных водах России, с чем не согласен Таллин.

Ранее стало известно, что эстонские власти намерены начать строительство бетонных бункеров вдоль государственной границы в 2025 году.

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