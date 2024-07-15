ERR: Эстония предложила России провести совместные измерения фарватера Нарвы

МИД Эстонии предложил России провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарвы.

Об этом сообщает портал ERR.

«В своей ноте Эстония констатирует, что страны, похоже, по-разному понимают направление фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией. Поскольку условия в проточных водоёмах могут меняться в течение десятилетий из-за природных условий, Эстония предложила провести их совместные измерения», — говорится в публикации.

Дипломатическая нота посольству России в Таллине была направлена для того, чтобы решить разногласия относительно 25 фарватерных буёв, которые, по данным издания, Россия якобы сняла в ночь на 23 мая.

В Москве отметили, что буи находились в территориальных водах России, с чем не согласен Таллин.

Ранее стало известно, что эстонские власти намерены начать строительство бетонных бункеров вдоль государственной границы в 2025 году.