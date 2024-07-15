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В Ереване начались армяно-американские военные учения

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В Ереване стартовали армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024.
В Ереване начались армяно-американские военные учения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Министерство обороны Армении в Telegram.

На церемонии открытия, которая проходила в Военной академии имени Вазгена Саркисяна в Ереване, присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян, чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Куинн и другие официальные лица.

«Цель учений — повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что учения продлятся до 24 июля. В них примут участие «военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса». 

«Учения предполагают действия по стабилизации между конфликтующими сторонами в ходе выполнения миротворческих задач», — заявляет МО Армении. 

Мероприятие проходит в рамках подготовки армянских военнослужащих к участию в международных миротворческих миссиях.

Ранее заместитель главы Госдепа США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что Соединённые Штаты рассчитывают на укрепление сотрудничества с Арменией.

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