«СТРАНА.ua»: украинские школьники стали меньше использовать государственный язык

На Украине отмечается снижение популярности украинского языка среди школьников.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на исследование Госслужбы качества образования.

По данным исследования, если после начала специальной военной операции родным украинский язык называл 91% школьников, то за период 2023—2024 годов этот показатель снизился до 74%. Кроме того, отмечается снижение данного показателя среди учителей — с 93 до 82% и родителей — с 94 до 86%.

«Число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общаются менее 40% школьников. На востоке страны таких только 17%, на западе — 74%», — пишет «СТРАНА.ua».

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что число старшеклассников, которые используют украиноязычный контент в интернете, снизилось на 11%, а количество тех, кто считает язык контента важным, упало на 12%.

Снижение популярности украинского языка связывается с опросом респондентов в городской местности, которая, как указано в исследовании, «традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что школьники общаются на русском языке не меньше, чем на украинском.