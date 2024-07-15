«СТРАНА.ua»: украинские школьники стали меньше использовать государственный язык
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на исследование Госслужбы качества образования.
По данным исследования, если после начала специальной военной операции родным украинский язык называл 91% школьников, то за период 2023—2024 годов этот показатель снизился до 74%. Кроме того, отмечается снижение данного показателя среди учителей — с 93 до 82% и родителей — с 94 до 86%.
«Число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общаются менее 40% школьников. На востоке страны таких только 17%, на западе — 74%», — пишет «СТРАНА.ua».
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что число старшеклассников, которые используют украиноязычный контент в интернете, снизилось на 11%, а количество тех, кто считает язык контента важным, упало на 12%.
Снижение популярности украинского языка связывается с опросом респондентов в городской местности, которая, как указано в исследовании, «традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента».
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что школьники общаются на русском языке не меньше, чем на украинском.