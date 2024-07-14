При обстреле Октябрьского Белгородской области пострадал девятимесячный ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу ВСУ из РСЗО. По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок», — написал он в Telegram.
Пострадавших госпитализировали.
Также зафиксированы повреждения 17 частных домовладений.
Ранее беспилотный летательный аппарат самолётного типа был уничтожен над Почепским районом Брянской области.