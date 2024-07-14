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При обстреле Октябрьского Белгородской области пострадал девятимесячный ребёнок

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Четверо мирных жителей, в том числе девятимесячный ребёнок, пострадали при обстреле ВСУ из РСЗО посёлка Октябрьский Белгородского района.
При обстреле Октябрьского Белгородской области пострадал девятимесячный ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу ВСУ из РСЗО. По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок», — написал он в Telegram.

Пострадавших госпитализировали.

Также зафиксированы повреждения 17 частных домовладений.

Ранее беспилотный летательный аппарат самолётного типа был уничтожен над Почепским районом Брянской области.

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