При обстреле Октябрьского Белгородской области пострадал девятимесячный ребёнок

Четверо мирных жителей, в том числе девятимесячный ребёнок, пострадали при обстреле ВСУ из РСЗО посёлка Октябрьский Белгородского района.

РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу ВСУ из РСЗО. По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок», — написал он в Telegram. Пострадавших госпитализировали. Также зафиксированы повреждения 17 частных домовладений. Ранее беспилотный летательный аппарат самолётного типа был уничтожен над Почепским районом Брянской области.