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В Белоруссии во время грозы погибли два человека

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Два человека погибли в результате грозы с сильным ветром в Белоруссии.
В Белоруссии во время грозы погибли два человека
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило МЧС республики.

Отмечается, что при падении дерева в лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища погиб мужчина 1989 года рождения. 

«В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла гражданка 1998 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала дождь в Москве в воскресенье, 14 июля.

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