В Белоруссии во время грозы погибли два человека
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Об этом сообщило МЧС республики.
Отмечается, что при падении дерева в лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища погиб мужчина 1989 года рождения.
«В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла гражданка 1998 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала дождь в Москве в воскресенье, 14 июля.