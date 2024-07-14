В Белоруссии во время грозы погибли два человека

Два человека погибли в результате грозы с сильным ветром в Белоруссии.

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Об этом сообщило МЧС республики. Отмечается, что при падении дерева в лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища погиб мужчина 1989 года рождения. «В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла гражданка 1998 года рождения», — говорится в сообщении ведомства. Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала дождь в Москве в воскресенье, 14 июля.