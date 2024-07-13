Население Украины к 2033 году по самому оптимистичному сценарию может составить 35 млн человек, считает директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда», — сказала Либанова, слова которой приводит РИА Новости.

Агентство напоминает, что 52 млн — это исторический максимум населения Украины. Он был зафиксирован в 1993 году.

В августе прошлого года депутат Верховной рады Георгий Мазурашу обвинил украинские власти в оттоке людей из страны и отметил, что в стране уже тогда могло быть население порядка 20 млн человек.

Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек.