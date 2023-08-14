Депутат Рады заявил, что население Украины уже могло сократиться до 20 млн человек

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу обвинил украинские власти в оттоке людей из страны и отметил, что в стране уже сейчас может быть население порядка 20 млн человек.

Его слова приводит портал «Украинские новости».

Как указал депутат, он допускает, что численность населения Украины к настоящему моменту уже могла сократиться даже до 20 млн человек, о чём, как он отметил, свидетельствуют последние подсчёты.

«Честно говоря, этому (оттоку населения) способствуем и мы, как власть, — эмоциональными и немудрыми решениями и действиями», — сказал он.

Он выразил уверенность, что основная масса украинских граждан приняла решение для себя не возвращаться на Украину «из-за установленного неконституционного запрета на выезд и других признаков отношения к гражданам как к рабам».

Ранее сообщалось, что пограничники Украины ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны.