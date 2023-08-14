Депутат Рады заявил, что население Украины уже могло сократиться до 20 млн человек
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Его слова приводит портал «Украинские новости».
Как указал депутат, он допускает, что численность населения Украины к настоящему моменту уже могла сократиться даже до 20 млн человек, о чём, как он отметил, свидетельствуют последние подсчёты.
«Честно говоря, этому (оттоку населения) способствуем и мы, как власть, — эмоциональными и немудрыми решениями и действиями», — сказал он.
Он выразил уверенность, что основная масса украинских граждан приняла решение для себя не возвращаться на Украину «из-за установленного неконституционного запрета на выезд и других признаков отношения к гражданам как к рабам».
Ранее сообщалось, что пограничники Украины ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны.