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Лукашенко попросил военных не пропустить угрозы на западном направлении

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил военнослужащих не пропустить возможные угрозы на западном направлении, где сейчас «идёт активизация».
Лукашенко попросил военных не пропустить угрозы на западном направлении
  • AP
  • © Belarusian Presidential Press Service

«Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить», — сказал глава республики, его слова приводит БЕЛТА.

Президент Белоруссии поручил отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Он сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной.

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