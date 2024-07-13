Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
- РИА Новости
«13 июля около 18:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекина.