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Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Силы ПВО армии России сбили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
  • РИА Новости

«13 июля около 18:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекина.

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