Гладков: восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекина.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Третий день подряд город Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Есть раненые. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей», — указал Гладков.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы с различными ранениями. В основном у людей осколочные ранения разных частей тела, при этом у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжёлом состоянии.

Также в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, один частный, один социальный и два коммерческих объекта, а также 16 автомобилей.

Ранее пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области.