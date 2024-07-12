Гладков: ВСУ атаковали четыре населённых пункта Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные атаковали четыре населённых пункта в регионе.

«В Шебекинском городском округе в посёлке Красное в результате атаки БПЛА разрушены два частных дома. В селе Зиборовка беспилотник атаковал служебный автомобиль сельхозпредприятия, транспортное средство полностью сгорело», — указал он в Telegram.

Вместе с этим под удар попали сёла Поповка Краснояружского района и Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. В первом случае разрушено нежилое здание, а также повреждён жилой дом. Во втором случае был повреждён автомобиль.

Ранее пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это намеренным терактом против детей.