Три человека пострадали из-за украинских обстрелов ДНР
- globallookpress.com
«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 июля по состоянию на 14:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики», — говорится в Telegram представительства.
Уточняется, что в Горловке из-за сброса снаряда с БПЛА пострадал ребёнок, а также мужчина 1987 года рождения. А в населённом пункте Владимировка дрон-камикадзе ранил женщину.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекина.