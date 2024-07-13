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Три человека пострадали из-за украинских обстрелов ДНР

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что три человека пострадали из-за обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских военных.
Три человека пострадали из-за украинских обстрелов ДНР
  • globallookpress.com

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 июля по состоянию на 14:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики», — говорится в Telegram представительства.

Уточняется, что в Горловке из-за сброса снаряда с БПЛА пострадал ребёнок, а также мужчина 1987 года рождения. А в населённом пункте Владимировка дрон-камикадзе ранил женщину.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекина.

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