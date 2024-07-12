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Полковник Сыртланов: Украина десять лет готовилась к конфликту с Россией

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Украина на протяжении десяти лет готовилась к масштабному конфликту с Россией, заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Тимур Сыртланов.
Полковник Сыртланов: Украина десять лет готовилась к конфликту с Россией
  • AP

«Не стоит забывать, что Украина начиная с 2014 года активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Киев создавал диверсионно-разведывательные группы и вербовал сотни людей для совершения в России террористических и диверсионных акций.

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков выразил мнение в интервью политологу Вадиму Карасёву, что украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России.

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