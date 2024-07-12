Полковник Сыртланов: Украина десять лет готовилась к конфликту с Россией
- AP
«Не стоит забывать, что Украина начиная с 2014 года активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Киев создавал диверсионно-разведывательные группы и вербовал сотни людей для совершения в России террористических и диверсионных акций.
Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков выразил мнение в интервью политологу Вадиму Карасёву, что украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России.