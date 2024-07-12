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Глава МИД Литвы призвал «сказать спасибо» Украине за стремление бить по России

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «поблагодарить» Киев за готовность наносить удары по территории России.
Глава МИД Литвы призвал «сказать спасибо» Украине за стремление бить по России
  • Gettyimages.ru

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети, добавив видео с выступления на саммите НАТО. 

Министр отметил, что есть страна — Украина, которая «готова справиться с эскалацией» со стороны России. 

«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим «нет, не сейчас» — вместо этого мы должны сказать спасибо», — заявил Ландсбергис.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что представители НАТО готовятся к военному конфликту.

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