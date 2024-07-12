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В Крыму задержан агент украинских спецслужб, собиравший военные сведения

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В Крыму задержан агент военной разведки Украины, собиравший военные сведения о российской армии.
В Крыму задержан агент украинских спецслужб, собиравший военные сведения
  • РИА Новости

«ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, передававший сведения о Вооружённых силах Российской Федерации. В ходе проведённых мероприятий установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечён к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже. 

Уточняется, что он «устанавливал камеры и передавал информацию в режиме реального времени». 

Ранее в Крыму задержали экс-сотрудника полиции, который передавал украинским спецслужбам личные данные граждан.

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