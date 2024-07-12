В Крыму задержан агент украинских спецслужб, собиравший военные сведения

В Крыму задержан агент военной разведки Украины, собиравший военные сведения о российской армии.

«ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, передававший сведения о Вооружённых силах Российской Федерации. В ходе проведённых мероприятий установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечён к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Уточняется, что он «устанавливал камеры и передавал информацию в режиме реального времени».

Ранее в Крыму задержали экс-сотрудника полиции, который передавал украинским спецслужбам личные данные граждан.