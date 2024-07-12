Столтенберг поручил назначить представителя НАТО в Киеве

Высокопоставленный представитель НАТО будет работать в Киеве.

Соответствующее решение принял генсек альянса Йенс Столтенберг, отмечается в совместном заявлении Совета Украина — НАТО.

«Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокопоставленного представителя НАТО», — сообщается в документе.

Представители НАТО подтвердили, что пригласят Украину вступить в Североатлантический альянс, когда союзники примут соответствующее решение и все обозначенные ранее условия будут выполнены.