Столтенберг поручил назначить представителя НАТО в Киеве
Соответствующее решение принял генсек альянса Йенс Столтенберг, отмечается в совместном заявлении Совета Украина — НАТО.
«Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокопоставленного представителя НАТО», — сообщается в документе.
Представители НАТО подтвердили, что пригласят Украину вступить в Североатлантический альянс, когда союзники примут соответствующее решение и все обозначенные ранее условия будут выполнены.