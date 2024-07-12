НАТО пригласит Украину в альянс, когда решат союзники и условия будут выполнены
Представители НАТО подтвердили, что пригласят Украину вступить в Североатлантический альянс, когда союзники примут соответствующее решение и все обозначенные ранее условия будут выполнены.
Об этом со ссылкой на заявление Совета Украина — НАТО пишет ТАСС.
Ранее соглашения о безопасности с Украиной подписали свыше 20 из 32 стран — членов НАТО.
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