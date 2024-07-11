Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских сёлах
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская сторона фиксирует факты изнасилований и мародёрства в подконтрольных украинским войскам населённых пунктах региона.
- РИА Новости
«У нас есть информация и о случаях мародёрства, и изнасилований», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Ганчев рассказал, что украинские войска применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области.
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