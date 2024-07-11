Литва вводит лицензирование в сфере криптовалют
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.
«Участникам рынка придётся до июня 2025 года подготовить и получить лицензии — до этого момента операторы виртуальных валют должны представить в Банк Литвы документы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Литва стала одной из первых стран в Евросоюзе, которые приняли соответствующие поправки в законодательство.
Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков выразил мнение, что не нужно запрещать криптовалюты.