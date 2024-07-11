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Литва вводит лицензирование в сфере криптовалют

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Литва ужесточает надзор за криптовалютами и вводит лицензирование в этой сфере.
Литва вводит лицензирование в сфере криптовалют
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.

«Участникам рынка придётся до июня 2025 года подготовить и получить лицензии — до этого момента операторы виртуальных валют должны представить в Банк Литвы документы», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что Литва стала одной из первых стран в Евросоюзе, которые приняли соответствующие поправки в законодательство. 

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков выразил мнение, что не нужно запрещать криптовалюты.

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