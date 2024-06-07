Чебесков: криптовалюты запрещать не нужно
«Это то же самое, что запретить интернет. Он существует, он работает, им пользуются. Если запретить, это принесёт гораздо больше негативных последствий, чем легализация и установление чётких правил работы с цифровыми валютами», — заявил чиновник в беседе с сайтом kp.ru на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Чебескова, эту сферу необходимо регулировать, чтобы защитить граждан и обеспечить сохранность их активов.
«Здесь у нас всегда была и остаётся одна позиция: необходимо регулирование всех цепочек, всех возможных инструментов этого рынка. От выпуска цифровых валют (в том числе майнинга) и до их оборота. Это обмен, торговля на бирже и т. д.», — сказал замминистра.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют.