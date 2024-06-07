Чебесков: криптовалюты запрещать не нужно

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков выразил мнение, что не нужно запрещать криптовалюты.

«Это то же самое, что запретить интернет. Он существует, он работает, им пользуются. Если запретить, это принесёт гораздо больше негативных последствий, чем легализация и установление чётких правил работы с цифровыми валютами», — заявил чиновник в беседе с сайтом kp.ru на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Чебескова, эту сферу необходимо регулировать, чтобы защитить граждан и обеспечить сохранность их активов.

«Здесь у нас всегда была и остаётся одна позиция: необходимо регулирование всех цепочек, всех возможных инструментов этого рынка. От выпуска цифровых валют (в том числе майнинга) и до их оборота. Это обмен, торговля на бирже и т. д.», — сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют.